Гродненчанку и вилейчанина обвиняют в поджоге автомобилей по указанию «телефонных мошенников из Украины»

Силовики отчитались о задержании 50-летней жительницы Гродно и 42-летнего мужчины из Вилейки, которые поджигали автомобили по указанию «телефонных мошенников-террористов из Украины», пишет Следственный комитет. Их обвиняют по статье об умышленном повреждении имущества, совершенное общеопасным способом (часть 2 статьи 218 УК), мужчине дополнительно предъявлено обвинение по статье о злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК).

По информации ведомства, 21 июня на стоянке у здания городского отделения милиции в Гродно женщина подожгла служебный автомобиль. Обвиняемая рассказала, что за полгода до этого ей позвонили «сотрудники банка» и «убедили принять участие в "спецоперации"», в ходе которой она должна была «изобличить недобросовестных сотрудников финансового учреждения». Женщина перевела на их счет более 200 тысяч рублей, для чего продала квартиру.

Позже женщине стали звонить сотрудники «правоохранительных органов», которые пообещали «помочь вернуть ей квартиру». Для этого ей необходимо было поджечь милицейское авто и снять фото и видео. Женщина выполнила эти условия, однако ей сказали, что автомобиль был поврежден незначительно. Она отправилась на заправку за бензином, где была задержана милиционерами.

В Минской области 42-летний житель Вилейки по просьбе телефонных собеседников оформил на себя 4 кредита и перевел им все деньги. После этого его убедили поджечь отделение банка, убедив, что там находятся мошенники, которые похитили его деньги. Как пишет ведомство, под угрозами мужчину заставили поджечь автомобиль, стоящий рядом с банком, и разбить камнем еще один.

На видео допроса мужчина говорит, что мошенники представились силовиками из «ЦРУ города Минска». По его словам, его отправили совершать поджог в Молодечно, а в случае отказа его бы «застрелили».

СК также пишет о еще одном случае, когда мошенники пытались заставить 43-летнюю жительницу Барановичей, у которой выманили 33 тысячи рублей, поджечь здание военкомата. Она отказалась, после чего «последовали угрозы и унижения, в том числе, в адрес всех беларусов». Также ведомство утверждает, что «украинские диверсанты, включив песню на своем языке, оскорбляли женщину» и в случае отключения звука, угрожали взорвать телефон.