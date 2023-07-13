Авторы близкого к силовикам канала написали певице Маргарите Левчук «спи и помни, тебя ищут», рассказала она в своем инстаграме.

Администраторы аккаунта «ГУ "БАЗА"» ответили на историю певицы, в которой она кушала печенье и махала флажком США. «Ты больна на голову», — написали они.

Левчук ответила, что ей написал «красаўчык-петушок», на что собеседник сказал «Мы скоро встретимся с тобой курочка».

Певица предложила администраторам «ГУ "БАЗА"» приехать Вильнюс. «Ты скоро сама приедишь», завершили они диалог.

Оперная певица публикует сатирические видео о беларуских чиновниках и силовиках, высмеивая официальную государственную символику. В Беларуси против нее возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над госсимволами (статья 370 УК). В мае 2022 года силовики задержали родителей оперной певицы Маргариты Левчук. Их признали виновными в неподчинении сотрудникам милиции и присудили штраф.