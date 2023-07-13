КГБ внес в «список террористов» директора газеты «Белорусы и рынок» Константина Золотых и трех членов КС

КГБ внес в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности девятерых человек. Обновленный список опубликован на сайте комитета.

В перечень внесены:

осужденный к 4 годам колонии директора газеты «Белорусы и рынок» Константин Золотых;

вернувшаяся в Беларусь по программе силовиков «Дорога домой» и осужденная на 4,5 года колонии Татьяна Курилина;

члены Координационного совета Мария Мороз, Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова, которых суд заочно приговорил к 12 годам колонии;

осужденный на 3,5 года колонии спортсмен и блогер Иван Котов;

осужденный на 5 лет колонии инженер из Могилева Владислав Куприянов;

осужденные по статье о разжигании розни (статья 130 УК) Алексей Прохоров и Вадим Сасковец.