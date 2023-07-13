Суд приговорил светлогорчанина к 8 годам колонии за участие в «Плане перамога»

10 июня Гомельский областной суд приговорил 22-летнего жителя Светлогорска Максима Дробницу к 8 годам колонии, пишет «Еврорадио» со ссылкой на «Гомельскую правду». Его обвинили во вхождении в экстремистское формирование (часть 3 статьи 361-1 УК) и в покушении на участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 290-5 УК)

По информации издания, светлогорчанин вступил в «План Перамога» чтобы «остановить спецоперацию» в Украине, например, «подорвать железные пути».

«Получив необходимые координаты, молодой человек приехал на место, где его уже ждали правоохранители», — описывает задержание издание.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Кроме лишения свободы ему назначили штраф в размере 3 700 рублей.