В Гродно на рабочем месте задержали мужчину, который «оставил 700 комментариев с угрозами» силовикам и чиновникам

В Гродно силовики задержали на рабочем месте сотрудника транспортной компании, пишет близкий с силовикам телеграм-канал «Пульс Гродно».

Авторы канала утверждают, что «возрастной» гродненец оставил «700 сообщений с угрозами и призывами к расправе над силовиками и представителями власти и оскорблениями». Канал опубликовал видео задержания мужчины — силовики пришли к нему на работу, заломили руки за спину и повели в бус.

На видео можно заметить логотип компании, в которой работает задержанный — это фирма «Ту-Телл», специализирующаяся на международных перевозках.

«Пульс Гродно» пишет, что гродненец находится в СИЗО.