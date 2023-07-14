«MAYDAY TEAM»: в ИК‑2 в Бобруйске заключенный покончил с собой

В ИК-2 в Бобруйске выбросился из окна заключенный, осужденный на 13 лет лишения свободы по статье о незаконном обороте наркотиков (часть 4 статьи 328 УК), пишет телеграм-канал «MAYDAY.TEAM».

По информации правозащитников, заключенный выбросился из окна 8 июля, сейчас же стали известны подробности случившегося.

Как пишет «MAYDAY.TEAM», осужденного звали Дмитрий Орлов. У него осталось трое детей, сам он был сиротой. Он выбросился из окна четвертого этажа самого высокого корпуса ИК-2.

Дмитрий Орлов был женат, и, как пишут авторы канала, еще в СИЗО решил развестись с женой, «чтобы не доставлять ей проблем и не отбирать деньги необходимые для режимных передач у собственных детей».