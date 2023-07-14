За оскорбление Лукашенко в Беларуси осудили гражданина Польши

Гражданин Польши Роберт Тампала осужден в Беларуси за оскорбление Александра Лукашенко (статья 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК), следует из обновленного «списка экстремистов», опубликованного на сайте МВД.

Гражданину Польши 54 года. Как выяснил правозащитный центр «Вясна», суд назначил Тампале 3 года колонии. По информации правозащитников, он отбывает наказание в Новополоцкой колонии.

Как удалось выяснить «Медиазоне» с помощью инициативы экс-силовиков BELPOL, Роберт Тампала живет в Беларуси с 90-х, имеет вид на жительство, является соучредителем ООО «ОрионСвит», компании, занимающейся поставками кондитерских изделий.

Обновлено в 16:05. Добавлена информация «Вясны» о решении суда.

