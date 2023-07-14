Начался суд над гомельчанином, которого задержали при выезде из Беларуси; его обвиняют по двум «экстремистским» статьям

В Гомельском облсуде начали рассматривать уголовное дело в отношении гомельчанина Виктора Золоторевского, ему предъявлено обвинение по статьям об участии в экстремистском формировании (часть 3 статья 361-1 УК) и содействии экстремистской деятельности (часть1 статьи 361-4 УК), пишет правозащитный центр «Вясна». Гомельчанина задержали в марте 2023 года на границе Беларуси и Литвы после проверки телефона.

Как пишут правозащитники, Виктор Золотаревский был задержан около деревни Вороново в Гродненской области, он пытался выехать из Беларуси в Литву. Силовики проверили его мобильный телефон и нашли подписки на телеграм-канал, которые беларуские власти признали «экстремистскими».

Сначала суд арестовал Виктора Золотаревского по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), однако позже ему предъявили обвинение по уголовным статьям из-за регистрации в чат-боте «Плана Перамога».