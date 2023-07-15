«Беларускі Гаюн»: в Беларусь прибыла колонна «ЧВК Вагнера»

В Беларусь прибыла колонна «ЧВК Вагнера», наемники следуют к лагерю под Осиповичами, считает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

Утром 15 июля заметила колонну машин на номерах самопровозглашенной ЛДНР. Она проследовала через Рогачев в сторону Бобруйска и затем — на Осиповичи.

«По нашим данным, в колонне замечено минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, крупные фуры, буханки и минимум 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ РБ», — пишет «Беларускі Гаюн».

14 июля Минобороны сообщило, что наемники проводят занятия с беларускими военнообязанными из территориальной обороны.

23 и 24 июня глава «ЧВК Вагнера» устроил попытку мятежа в России. Вечером 24 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Пригожин «уйдет в Беларусь», а «часть бойцов ЧВК, которая изначально отказалась участвовать в "походе" Пригожина, подпишет контракты с Минобороны».