Александр Лукашенко подписал изменения в УПК о суде над умершими, которых обвиняют в геноциде

Александр Лукашенко подписал закон об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс, касающихся суда над умершими. Об этом сообщает «Белта».

В поправках предлагается не допускать прекращения уголовного дела в отношении умерших, совершивших преступления против мира и безопасности человечества и военные преступления.

Изменения касаются преступлений по 10 статьям: геноцид (статья 127 УК),

экоцид (статья 131 УК),

преступление против человечества (статья 128 УК),

акт международного терроризма (статья 126),

применение оружия массового поражения (статья 134),

бездействие либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта (статья 137),

подготовка либо ведение агрессивной войны (статья 122), нарушение законов и обычаев войны (статья 135),

производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны (статья 129),

применение оружия массового поражения (статья 134),

нарушения гуманитарного права во время вооруженных конфликтов (статья 136).

Представителями умерших обвиняемых могут быть родственники. Согласно поправкам в УПК, их отказ от участия в процессе не будет препятствием для суда.

В настоящей редакции УПК если суд выносит в отношении умершего обвинительный приговор, то процессуальные издержки суд вправе взыскать с представителя умершего, участвующего в процессе. Если представитель умершего признан «имущественно несостоятельным», то процессуальные расходы покрывает государство. Эту норму предлагается отменить, если умершего судили по статье о геноциде.