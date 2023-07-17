Александр Лукашенко подписал изменения в УПК о суде над умершими, которых обвиняют в геноциде

Александр Лукашенко подписал закон об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс, касающихся суда над умершими. Об этом сообщает «Белта».
В поправках предлагается не допускать прекращения уголовного дела в отношении умерших, совершивших преступления против мира и безопасности человечества и военные преступления.
Представителями умерших обвиняемых могут быть родственники. Согласно поправкам в УПК, их отказ от участия в процессе не будет препятствием для суда.
В настоящей редакции УПК если суд выносит в отношении умершего обвинительный приговор, то процессуальные издержки суд вправе взыскать с представителя умершего, участвующего в процессе. Если представитель умершего признан «имущественно несостоятельным», то процессуальные расходы покрывает государство. Эту норму предлагается отменить, если умершего судили по статье о геноциде.