Александр Лукашенко подписал изменения в УПК о суде над умершими, которых обвиняют в геноциде
Александр Лукашенко подписал изменения в УПК о суде над умершими, которых обвиняют в геноциде
17 июля 2023, 18:36
 
 
 
 
 

Александр Лукашенко подписал закон об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс, касающихся суда над умершими. Об этом сообщает «Белта».

В поправках предлагается не допускать прекращения уголовного дела в отношении умерших, совершивших преступления против мира и безопасности человечества и военные преступления.

Изменения касаются преступлений по 10 статьям:
  • геноцид (статья 127 УК),
  • экоцид (статья 131 УК),
  • преступление против человечества (статья 128 УК),
  • акт международного терроризма (статья 126),
  • применение оружия массового поражения (статья 134),
  • бездействие либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта (статья 137),
  • подготовка либо ведение агрессивной войны (статья 122), нарушение законов и обычаев войны (статья 135),
  • производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны (статья 129),
  • применение оружия массового поражения (статья 134),
  • нарушения гуманитарного права во время вооруженных конфликтов (статья 136).

Представителями умерших обвиняемых могут быть родственники. Согласно поправкам в УПК, их отказ от участия в процессе не будет препятствием для суда.

В настоящей редакции УПК если суд выносит в отношении умершего обвинительный приговор, то процессуальные издержки суд вправе взыскать с представителя умершего, участвующего в процессе. Если представитель умершего признан «имущественно несостоятельным», то процессуальные расходы покрывает государство. Эту норму предлагается отменить, если умершего судили по статье о геноциде.

     
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