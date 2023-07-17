Силовики задержали авторку дипломной работы студентки, которую отчислили за использование «экстремистских источников»

Силовики задержали авторку дипломной работы студентки, отчисленной за использование «экстремистских источников». Об этом пишет провластный телеграм-канал «Ближе к звездам. Гомель».

В видео с задержанной, несмотря на цензуру, можно услышать, что в дипломной работе были ссылки на TUT.by и «Вясну». На камеру авторка работы говорит, что «смотрела на текст, а не на ссылки на сайте».

«Ближе к звездам. Гомель» пишет, что задержанной «за свои деяния придется ответить сутками в изоляторе за распространение экстремистских источников».

Ранее провластный телеграм-канал «Книга "ГУ"База"» сообщил о задержании студентки 4 курса юридического факультета неназванного университета. По словам девушки, в дипломной работе она использовала источники, «признанные экстремистскими». После этого она была отчислена. Задержанная сказала, что заказала «диплом» у компании, которая занимается написанием учебных работ.

