Генеральный прокурор предложил создать Главную военную прокуратуру

Генеральный прокурор Андрей Швед на встрече с Александром Лукашенко предложил создать Главную военную прокуратуру, пишет «Белта».

По словам прокурора, предложение «обусловлено рядом объективных обстоятельств» и «складывающейся обстановкой вокруг страны».

По словам Шведа, планируется не воссоздать ликвидированную в 2014 году Белорусскую военную прокуратуру, а создать структуру «в несколько раз меньше». Если она будет создана, то, по плану Шведа, военные прокуроры будут заниматься «надзором за соблюдением законности в войсках в разные периоды времени».

Сообщается, что решение о создании ГВК «будет принято по результатам дополнительного совещания» с Лукашенко.

В январе 1992 года военная прокуратура Белорусского военного округа была переименована в Белорусскую военную прокуратуру. В марте 2014 года Лукашенко подписал указ №137, которым ликвидировал стрктуру из БВК и 11 межгарнизонных военных прокуратур. Их полномочия были возложены на генеральную и территориальные прокуратуры.