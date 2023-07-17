Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении, передает «Белта».

В документе говорится, что основная задача ополчения — содействовать органам внутренних дел во время военного положения и защищать собственность от преступных посягательств. Во время военного положения местные советы обороны могут давать народному ополчению и другие задачи — какие именно, не указано. Местные органы власти и советы обороны могут выделять народному ополчению земельные участки и здания.

Зачисление в народное ополчение — не основание для освобождения от призыва и прекращения трудовых отношений. По решению местных властей и совета обороны наниматель обязан освобождать сотрудника от работы для участия в народном ополчении. При этом за добровольцем сохраняется место работы, должность и средний заработок.

Во время выполнения задач доброволец имеет право: применять физическую силу и оружие на тех же условиях, что и военнослужащие во время военного положения;

задерживать граждан лиц, совершивших преступление или административное правонарушение;

содействовать органам внутренних дел во время ограничения движения транспорта, досмотра автомобилей, проверки документов, досмотра граждан, осмотра помещений.

Также доброволец обязан участвовать в аварийно-спасательных и других неотложных работах, работах оборонного характера, ликвидации последствий применения оружия, восстановлении поврежденных объектов экономики.

Могут стрелять, задерживать, забирать машины. В Беларуси разработали проект «народного ополчения» на случай военного положения

Граждане, считающие, что действия (или бездействие) добровольца повлекли ущемление его прав, может обжаловать это в местных органах власти.

В сентябре 2022 года в агрогородке Лобжа создали первый отряд народного ополчения — в него вошло 22 человека.

27 мая 2022 года Александр Лукашенко поручил создать в Беларуси народное ополчение, передавал министр обороны Виктор Хренин.