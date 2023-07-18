Ксендза Юрия Жегарина оштрафовали за репост публикации 2016 года

Новогрудский районный суд оштрафовал ксендза Юрия Жегарина на 15 базовых величин по статье о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), пишет районная газета «Новае Жыцце».

Заседание прошло 17 июля, но известно об этом стало только сейчас. Согласно провластному телеграм-каналу «Гродненские сливы», поводом для административного дела стал репост публикации «Радыё Свабода» 2016 года, сделанный в 2021 году. В публикации рассказывалось о Новогрудском замке.

У ксендза конфисковали телефон.