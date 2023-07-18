Против работника Кафедрального костела Владислава Белодеда возбудили уголовное дело о разжигании вражды

Против преподавателя Катехизиса в Кафедральном костеле Владислава Белодеда возбудили уголовное дело о разжигании вражды (статья 130 УК), сообщил «Медиазоне» источник, знакомый с ситуацией.

В провластном канале «Книга Гу "БАЗА"» появилось видео о преподавателе. В нем используют скриншоты переписки, где пользователь Uladzislau написал «хочу убивать ментов».

В «покаянном» видео Белодед говорит, что работники Кафедрального собора поддержали протесты в Беларуси.

«Лично я забирался на башню Кафедрального собора, чтобы смотреть за передвижением милиции и подавал сигнал. Мы звонили в колокола, чтобы люди знали, что двигаются сотрудники милиции. Мы укрывали протестующих и закрывали двери перед сотрудниками», — рассказывает он.

Ранее его несколько раз арестовывали в общей сложности на 45 суток по статье о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП).

18 июля в Кафедральном соборе прошел обыск.

Владислав Белодед — выпускник Института теологии БГУ, после окончания которого поступил в римо-католическую семинарию и проходил практику в Минском Архикафедральном соборе.