В Беларуси будут судить умершего Владимира Катрюка, причастного к хатынской трагедии

В Беларуси будут судить Владимира Катрюка, принимавшего участие сожжении Хатыни. Об этом в эфире на «Беларусь 1» заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед. Владимир Катрюк умер в Канаде в 2015 году.

По словам Шведа, Катрюк служил в 118-м батальоне Schutzmannschaft — формировании, причастном к казням мирного населения во время войны, и в частности к хатынской трагедии.

Генпрокурор заявил, что уголовное дело в отношении Катрюка было возбуждено и в России, СК РФ требовал его выдачи, однако Канада отказала.