В Гомеле силовики задержали заводчанина за «классы» в «экстремистских» группах

В Гомеле силовики задержали заводчанина на рабочем месте, сообщает провластный телеграм-канал «Ближе к звёздам. Гомель».

Работника Гомельского завода литья и нормалей — такую надпись можно увидеть на его робе — задержали за распространение «экстремистских» материалов. В видео задержанный объясняет, что ставил «классы» в «экстремистских» группах и не знал, что «это так серьезно».

По информации правозащитного центра «Вясна», задержанного зовут Виталий Сводковский.

Обновлено в 16:55. Добавлено имя задержанного.