МОК запретил Великобритании проводить отборочные олимпийские соревнования из‑за условий для беларуских и российских атлетов

МОК запретил Великобритании проводить отборочные соревнования по «новым» олимпийским видам спорта перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже, пишет британское издание Times.

Причиной такого решения стала позиция британского правительства в отношении беларуских и российских спортсменов. Правительство настаивает на том, чтобы атлеты из Беларуси и России подписали личную декларацию о нейтралитете и согласились не поддерживать войну в Украине, если они хотят участвовать в соревнованиях в Великобритании. Спортсмены также должны заявить, что они не будут поддерживать российское руководство, и не могут финансироваться государством.

В следующем году в Лондоне должны были проводить олимпийскую отборочную серию по брейк-дансу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и веломотокроссу.

— Мы крайне разочарованы тем, что нам не удалось провести Олимпийскую квалификационную серию в Великобритании, как мы надеялись. Это особенно обидно для тех британских спортсменов, которые теперь лишены возможности побороться за попадание в Париж на глазах у страстной домашней публики, — сказал представитель Олимпийской Ассоциации Великобритании.

Политика МОК в отношении российских и беларуских спортсменов заключается в том, что они должны участвовать в соревнованиях как нейтральные лица, не иметь связей с военными и не делать никаких заявлений в поддержку вторжения в Украину.



