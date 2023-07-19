Gazeta Polska: российская разведывательная сеть, в которую входили трое беларусов, планировала «взрывать поезда»

Участники росссийской разведывательной сети, в которую входили трое беларусов, планировали «взрывать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины», пишет Gazeta Polska. На новость обратило внимание издание «Зеркало».

По информации польского издания, с марта по июль 2023 года задержали 15 человек. Им предъявили обвинение в шпионаже (статья 130 УК Польши). Как утверждается, задания они получали «из Москвы», а вознаграждение получили в криптовалютах.

20 марта стало известно о задержании в Польше трех беларусов. Тогда Николая Москаленко и Владислава Посмитюха арестовали на 3 месяца, Марию Медведеву — на 1.

В сюжете на канале «Беларусь 1» показали отсканированный документ, в котором говорится, что беларус сотрудничал с КГБ и арестован за разведку на территории военного аэродрома в Бяло-Подляске, сбор информации об операциях на территории аэродрома, разведку на объектах, находящихся в диспозиции службы внутренней безопасности Польши в Бяло-Подляске и организацию канала связи с сотрудниками КГБ.

«Беларусь 1» утверждает, что Посмитюхе вменяют сбор информации об объектах критической инфраструктуры Польши с 5 января по 6 марта 2023 года в Варшаве.