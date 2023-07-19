17‑летнего участника СБНШ приговорили 3 годам колонии по статье о создании экстремистского формирования

Минский областной суд приговорил 17-летнего участника СБНШ Никиту Бруя к 3 годам колонии по статье о создании экстремистского формирования (части 1 и 2 статьи 361-1 УК) и реабилитации нацизма (часть 1 статьи 130-1 УК), пишет правозащитный центр «Вясна». По информации правозащитников, он правнук писателя Якуба Коласа.

Правозащитники, ссылаясь на материалы следствия, пишут, что Бруй с мая по ноябрь 2022 года, разместил в неназванных телеграм-каналах «изображения и комментарии, направленные на реабилитацию нацизма». Кроме того, он пересылал «экстремистские материалы» с «новостных ресурсов».

В ноябре 2022 года силовики отчитались о задержании пятерых участников закрытого чата «Саюз беларускага нацыянальнага шчыта», признанного «экстремистским формированием».

Один из задержанных — 17-летний Никита Бруй — рассказывал на камеру, что вступил чат по приглашению знакомого, а задачей группы была подготовка к «будущей партизанской войне».

— [И] расклеивать листовки с различными призывами. Я не единожды призывал к действиям, направленным против власти, противозаконным действиям, — говорил он.

Вперемешку с «покаянным» видео подростка в ролике близкого к силовикам канала показали фото заполненного детским почерком «удостоверения главнокомандующего СС» на имя Бруя Никиты Александровича.