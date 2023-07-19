Канал, связанный с ЧВК «Вагнера» опубликовал видео, где Евгений Пригожин приветствует прибывших в Беларусь наемников

Канал «Разгрузка Вагнера», связанный с «ЧВК Вагнера», опубликовал видео, на котором владелец ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин приветствуют приехавших в Беларусь наемников.

Видео снято в темное время суток. Утверждается, что на нем запечатлен процесс передачи флага ЧВК «Вагнер» с базы в поселке Молькино в «присутствии нескольких тысяч бойцов». Из-за условий съемок можно различить только силуэты говорящих и нельзя подсчитать количество присутствующих.

«Медиазона» публикует полную расшифровку видео. Первым говорит человек, голос которого похож на голос Евгения Пригожина.

«Приветствую, парни! Рады вас всех приветствовать! С приездом на беларускую землю! Мы достойно воевали, вы сделали для России очень много. Сейчас то, что происходит на фронте, — это позор, в котором нам не нужно участвовать. И [нужно] дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время.

За это время мы сделаем — я в этом уверен — беларускую армию второй армией в мире! А если нужно, то вступимся за них. В случае, если это потребуется. Я всех хочу попросить максимально обратить внимание на то, что беларусы встретили нас не только как героев, но и как братьев. Говорят, местные девушки в магазинах шушукаются с вожделением, что "вагнера" приехали. Но аккуратно, чтобы никого не обидеть из них. Поэтому отнесемся к ним так же по-братски.

Дальше готовимся, повышаем свой уровень и в новый путь, в Африку! И, возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт.

Мы привезли с Молькино флаг, который передадим Сергею — пионеру, который будет старшим здесь по направлению Беларуси. И две ленты — беларуского и российского флага, чтобы никто не думал, что мы без флага и без Родины, как раньше писали. Ну, и слово командиру. Тому, кто дал нам имя "Вагнера"».

ЧВК «Вагнера» назвали в честь командира наемников Дмитрия Уткина, из контекста следует, что далее выступает он.

«Да, если кто-то не знает, я и есть тот самый "Вагнер". Командиры, которые раньше… Большинство из вас все знают меня. Большинство из вас я знаю сам лично. Большое всем спасибо за проделанную работу, благодаря этой работе, блин, имя ЧВК "Вагнер" прогремело на весь мир <﻿помехи﻿>. Всем спасибо. Парни, большое вам спасибо. Впереди у вас новый этап. Это не конец, это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро. Ну и welcome to hell».

После окончания видео один из присутствующих уточняет у Пригожина, «поедут ли они еще гасить пидоров». На что тот обещает, что «пидоров гасить будем по всему миру».

На вторые сутки после мятежа ЧВК «Вагнера», пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, что Пригожин «уйдет» в Беларусь. С этого времени в Беларусь прибыло 6 колонн с наемниками. По подсчетам канала «Беларускі Гаюн», их численность может достигать 2 500 человек.