Мининформ вынес предупреждение учредителю канала «БелМузТВ»

Министерство информации вынесло предупреждение учредителю канала «БелМузТВ», сообщает пресс-служба ведомства.

Как сказано в сообщении Мининформа, предупреждение вынесено за «невыполнение требований, установленных законодательством о СМИ, определяющих обязательные действия учредителя средства массовой информации при изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр средств массовой информации».

О каких именно нарушениях идет речь — не уточняется.

«БелМузТВ» — круглосуточный развлекательный канал, транслирующий музыкальные клипы, комедийные шоу, ситкомы.