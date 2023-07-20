Минобороны: бойцы «ЧВК Вагнер» совместно с ВС Беларуси тренируются на полигоне «Брестский»

Вооруженные силы отрабатывают учебно-боевые задачи совместно с бойцами «ЧВК Вагнер» на полигоне «Брестский», сообщили в Минобороны.

Подробности о том, какие учебно-боевые задачи отрабатывают военные, не уточняются. Полигон «Брестский» находится вблизи от беларуско-польской и беларуско-украинской границ.

Ведомство опубликовало кадры с тренировок — на одном из снимков видно семерых безоружных бойцов в военной форме.

О прибытии в Беларусь наемников «ЧВК Вагнер» стало известно в начале июля. 14 июля Минобороны сообщило, что наемники проводят занятия с военнообязанными из территориальной обороны под Осиповичами.

19 июля канал, приближенный к формированию, опубликовал видео обращения главы ЧВК Евгения Пригожина к приехавшим в Беларусь военным.

«Сейчас то, что происходит на фронте, — это позор, в котором нам не нужно участвовать. И [нужно] дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время. За это время мы сделаем — я в этом уверен — беларускую армию второй армией в мире! А если нужно, то вступимся за них», — сказал он.

Канал, связанный с ЧВК «Вагнера» опубликовал видео, где Евгений Пригожин приветствует прибывших в Беларусь наемников

По подсчетам канала «Беларускі Гаюн», численность бойцов «ЧВК Вагнер» в Беларуси может достигать 2 500 человек.