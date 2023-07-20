На гродненском вокзале мемориал о восстании 1863 года сменили памятной доской о советских подпольщиках
На гродненском вокзале мемориал о восстании 1863 года сменили памятной доской о советских подпольщиках
20 июля 2023, 12:36
 
 
 
 
 

На железнодорожном вокзале Гродно мемориал, посвященный восстанию 1863-1864 годов, сменили на памятную доску о советских подпольных группах 1941-1944 годов, пишет телеграм-канал Hrodna 11:27.

Мемориал и памятная доска на Гродненском вокзале. Коллаж: Hrodna 11:27

Как пишут авторы канала, в 1863 году повстанцы хотели использовать железнодорожный вокзал для быстрого перемещения отрядов. Работники вокзала выступили на их стороне, но вечером 14 марта локомотив с вооруженными гродненцами сошел с рельс и они остались в городе.

В результате события власти арестовали 73 человека, а 17 сентября Михаил Муравьев подписал документ, по которому 25 гродненцов выслали в Сибирь, пишет Hrodna 11:27.

     
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