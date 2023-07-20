На гродненском вокзале мемориал о восстании 1863 года сменили памятной доской о советских подпольщиках

На железнодорожном вокзале Гродно мемориал, посвященный восстанию 1863-1864 годов, сменили на памятную доску о советских подпольных группах 1941-1944 годов, пишет телеграм-канал Hrodna 11:27.

Как пишут авторы канала, в 1863 году повстанцы хотели использовать железнодорожный вокзал для быстрого перемещения отрядов. Работники вокзала выступили на их стороне, но вечером 14 марта локомотив с вооруженными гродненцами сошел с рельс и они остались в городе.

В результате события власти арестовали 73 человека, а 17 сентября Михаил Муравьев подписал документ, по которому 25 гродненцов выслали в Сибирь, пишет Hrodna 11:27.