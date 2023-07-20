Могилевчанина будут судить по статье о содействии экстремизму за 12‑секундное видео с военной техникой

33-летнему Руслану Ребковцу предъявлено обвинение в содействии экстремистской деятельности (статья 361-4), пишет телеграм-канал MAYDAY.TEAM. Рассмотрение его дела в Могилевскогом облсуде начнется 21 июля.

По информации правозащитников, Ребковцу вменяют в вину то, что он в январе 2023 года ехал в поезде, и снял вблизи станции «Верейцы» 12-секундное видео с российской военной техникой. Это видео он переслал видео в паблик ВКонтакте «ДВИЖ», который беларуские власти признали «экстремистским».

На странице паблика сохранилось видео, о котором идет речь. На нем фактически не происходит — состав с военной техникой просто стоит на станции.

Как пишет MAYDAY.TEAM, Руслан Ребковец работал на сельскохозяйственном предприятии «БНБК-АГРО», сотрудники КГБ задержали его прямо на рабочем месте.