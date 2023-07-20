Международный Красный крест заявил, что не был предупрежден о поездке главы БКК Шевцова в оккупированные города Украины

Международный Красный крест выпустил заявление, в котором осудил поездку главы Беларуского Красного креста Дмитрия Шевцова в оккупированные города Украины и сообщил, что не был предупрежден о визитах заранее.

«Обстоятельства этого визита, в том числе использование символа, связанного с одной из сторон международного вооруженного конфликта в Украине, затрагивают Основополагающие принципы Международного движения Красного креста», — отметили в организации.

Международный Красный крест связался с беларуским представительством организации, чтобы «выразить серьезную обеспокоенность» и попросить «прекратить любую подобную деятельность в будущем».

19 июля в эфире «Беларусь 1» вышел сюжет, в котором Генеральный секретарь беларуского Красного креста подтвердил, что организация участвует в вывозе детей из Украины в Беларусь.

«Меня до глубины души возмутил тот факт, что люди, думаю, в меру своих мыслей воспаленных, или они считают, что так логично поступать — когда обвинили Беларусь в том, что мы похищаем детей, которые приезжают к нам на оздоровление. И честно говоря, дело в том, что и беларуский Красный Крест принимал в этом — и принимает, и будет принимать — активное участие», — сказал он.

13 июля Шевцова заметили в майке с символом Z. Журналисты «Зеркала» попытались взять комментарий у главы БКК, но тот, услышав вопрос о наличии у него этой символики, положил трубку.