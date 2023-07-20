Флагшток: в Гомеле начался суд над предпринимателем, которого обвиняют в «финансировании экстремистского формирования»

В Гомеле начался суд над предпринимателем Юрием Ташкиновым, которого обвиняют в финансировании «экстремистского формирования» (статья 361-2 УК) и разжигании вражды (статья 130 УК), пишет «Флагшток».

По информации журналистов, обвинение связано с тем, что гомельчанин переводил деньги на помощь Украине через фонд BYSOL. После полномасштабного вторжения России он в соцсетях высказывался против войны и публиковал отчеты о гуманитарной помощи жителям Черниговской области, отмечают они.

Юрий Ташкинов — гомельский предприниматель, резидент городского технопарка. В 2018 году он разработал мобильное приложение для поиска исполнителей разных услуг.