С начала войны Литва аннулировала 2905 видов на жительство беларусов и россиян

За полтора года, с начала полномасштабной войны в Украине и до 14 июля 2023 года Литва аннулировала 2905 видов на жительство для беларусов и россиян, пишет Delfi со ссылкой на 15min.lt.

За тот же период в стране было аннулировано 160 разрешений на постоянное проживание для граждан России и Беларуси.

Как уточнили изданию в литовском Департаменте по миграции, обычно временный вид на жительство иностранца аннулируется в связи с расторжением трудового договора не заключением трудового договора, когда временный вид на жительство выдавался на основании работы, а также когда проживание иностранца в Литве представляет угрозу безопасности государства или общественному порядку.



О том, сколько видов на жительство аннулировано отдельно беларусам, и по каким именно причинам — не сообщается.

За полтора года, как сообщает издание, по поводу временного вида на жительство в Литве обратились 55 938 граждан России и Беларуси. За тот же период 38 граждан России и Беларуси обратились за получением постоянного вида на жительство.