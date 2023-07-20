«Зеркало»: нескольким сотрудникам Wargaming в Литве неожиданно аннулировали ВНЖ

Сотрудникам литовского офиса компании Wargaming пришло письмо от руководства. В нем администрация предупредила, что Литва может аннулировать виды на жительство тем, кто служил в беларуской армии по контракту. В письме шла речь как минимум о двух сотрудниках, которых уже лишили ВНЖ, пишет «Зеркало».

Как рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией, в письме от имени компании говорится о том, что лишится документа могут офицеры и прапорщики, служившие ранее по контракту в вооруженных силах Беларуси. Причем аннулируют документы без предупреждения — просто ставят перед фактом.

Получить комментарий от компании Wargaming изданию не удалось. В Департаменте по миграции при МВД Литвы «Зеркалу» ответили, что не комментируют персональные кейсы по аннулированию ВНЖ и не владеют информацией о количестве сотрудников компании, которых лишили этого документа. Но добавили, что, как правило, подобные решения миграционные службы принимают исходя из рекомендаций Департамента госбезопасности.



Журналисты издания обратились и в Департамент госбезопасности Литвы, поинтересовались, почему бывших военнослужащих-контрактников, которые работают в Wargaming, лишили ВНЖ.



«Департамент государственной безопасности оценивает угрозу государственной безопасности со стороны иностранцев в каждом конкретном случае с учетом конкретных обстоятельств», — говорится в ответе пресс-службы.

Оценка угрозы, исходящей от человека, как сказано в комментарии ведомства, может быть изменена при выяснении новых обстоятельств в его отношении, а также в случае изменившейся геополитической ситуации.

«Правовые акты не определяют понятия угрозы безопасности государства или исчерпывающего перечня угроз безопасности государства — оценка осуществляется с учетом конкретных обстоятельств, судебной практики и т.п. Обращаем ваше внимание, что суды неоднократно отмечали, что право приезжать в Литовскую Республику и жить здесь не является естественным, оно не предоставляется автоматически гражданам третьих стран и приобретается только в том случае, если эти лица соответствуют требованиям закона "О правовом положении иностранных лиц". Окончательные решения об аннулировании вида на жительство в Литве принимает Департамент миграции, оценивая все соответствующие обстоятельства в каждом конкретном случае, включая оценку Департамента госбезопасности», — отметили в Департаменте.