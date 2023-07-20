В беларуских школах вводится два новых факультатива: «Святыні роднага краю» и «Духоўная спадчына Беларусі», такое поставление Министерства образования опубликовано на Национальном правовом портале.

Факультатив «Святыні роднага краю» вводится для учеников девятых и десятых классов, факультатив «Духоўная спадчына Беларусі» — для учеников шестых классов. Программа последнего будет затрагивать период от начала IX века и до 1569 года.

Программа факультатива «Духоўная спадчына Беларусі» направлена на «повышение эффективности работы по гражданскому, патриотическому и духовно-моральному воспитанию учеников». Программа расчитана на 35 часов обучения (одно занятие в неделю). В программе факультатива есть такие темы как «христианство — основа духовного наследия Беларуси» и «человек — носитель и творец духовности».

Программа факультатива «Святыні роднага краю» рассчитана на два года, по 35 учебных часов на каждый год обучения. Как сказано в постановлении, программа факультатива направлена на «приобретение и систематизацию учениками углубленных знаний про своей край, регион страну». В программе факультатива есть такие темы как «духовная культура», «наследие родного края», «знаменитые земляки».