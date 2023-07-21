Спецслужбы Польши задержали 22 шпионов из Беларуси и России за последние 14 месяцев

Спецслужбы Польши за последние 14 месяцев задержали 22 шпиона из Беларуси и России, об этом заявил представитель министра-координатора спецслужбы Станислав Жарин, пишет РАР. На новость обратило внимание издание Reformation.

Количество задержанных беларусов не уточняется.

Жарин сообщил, что Россия пытается нарастить масштаб внедрения в Польше и вербуют новых агентов после выдворены из страны 45 российских дипломатов в марте 2022 года.

«Это были люди, проводившие различного рода разведывательные мероприятия в нашей стране. Когда их не стало, Кремлю пришлось искать новые способы работы», — сообщил представитель министра.

20 марта стало известно о задержании в Польше трех беларусов. Тогда Николая Москаленко и Владислава Посмитюха арестовали на 3 месяца, Марию Медведеву — на 1. 19 июля Gazeta Polska сообщила, что участники российской разведывательной сети, в которую входили трое беларусов, планировали «взрывать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины».