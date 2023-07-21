На свободу вышел правозащитник Леонид Судаленко

Из витебской колонии освободился гомельский правозащитник Леонид Судаленко. Он полностью отбыл свой срок заключения, пишет «Вясна».

3 ноября 2021 года суд Центрального района Гомеля приговорил правозащитника Леонида Судаленко к 3 годам колонии. Его признали виновными в организации грубого нарушения порядка и финансировании или ином материальном обеспечении такой деятельности (часть 1 и 2 статьи 342 УК).

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В письмах коллегам Леонид Судаленко рассказывал об эпизодах, которые легли в основу обвинения.

Один из них связан с постом в фейсбуке от 25 октября, к которому правозащитник прикрепил ссылку с призывом встретить у ИВС гомельскую активистку Марию Тульженкову, выходящую на свободу после административного ареста. Как писала «Вясна», этот эпизод правозащитнику вменяют по части 1 статьи 342 УК — организация грубого нарушения порядка.

Судаленко задержали в один день с его помощницей Марией Тарасенко — 18 января. Волонтерку отпустили из ИВС через 72 часа. Еще одну помощницу Татьяну Ласицу задержали в аэропорту 21 января.