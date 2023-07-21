Во время суда над Юргилевич и Можейко скорая забрала Гродненскую активистку Светлану Рынкевич; она умерла в больнице

Во время заседания суда над адвокаткой Юлией Юргилевич и журналистом Павлом Можейко скорая помощь забрала Гродненскую активистку Светлану Рынкевич, которая впоследствии умерла в больнице, рассказала в соцсетях жена Можейко Ирина Чернявко.

Чернявко пишет, что 20 июля около 16 часов, когда судья сделал заседание по делу Можейко и Юргилевич закрытым, друзья и родственники вышли из судебного зала и собрались во дворе перед зданием суда. В этот момент Рынкевич стало плохо, и она потеряла сознание. Скорая помощь забрала ее в больницу, где женщина впала в кому, а ночью скончалась.

Возвращались в Беларусь, а попали в СИЗО. Что известно о деле против адвокатки Юлии Юргилевич и журналиста Павла Можейко, которых обвиняют в «содействии экстремизму»

Светлана Рынкевич приходила на многие судебные процессы, которые проходили в Гродно, чтобы поддержать задержанных.