Суд назначил четверым фигурантам дела СБНШ до 3,5 лет колонии

Минский областной суд назначил от 3 до 3,5 лет колонии четверым фигурантам дела «Саюза беларускага нацыянальнага шчыта», передает правозащитный центр «Вясна». Суд проходил в закрытом режиме. Приговор вынесли 7 июля, но об этом стало известно только сейчас.

Обвиняемые по делу — 17-летний Олег Добринев из Костюковичей, 19-летний Кирилл Балахонов из Буда-Кошелево, 27-летний Александр Рукойть из Сморгони и 19-летний Владислав Ефимович.

Добриневу и Балахонову вменили создание экстремистского формирования или участие в нем и содействие экстремистской деятельности , Рукойтю — создание экстремистского формирования или участие в нем и разжигание вражды, Ефимовичу — создание экстремистского формирования или участие в нем и содействие экстремистской деятельности.

По версии обвинения, все четверо летом 2022 года вступили в «деструктивную» телеграм-группу, которую в ноябре 2022 года признали «экстремистским формированием». Речь идет о телеграм-каналах СБНШ.

Добринев и Балахонов стали администраторами телеграм-группы и «с целью высказывания незаконными способами своих гражданско-политических взглядов и протеста» сохраняли в ней различные материалы, в том числе признанные «экстремистскими».

Обвинение утверждало, что материалы дискредитировали власть и содержали инструкции по диверсионной деятельности, призывы к сбору информации об отделах внутренних дел и военных комиссариатах для «осуществления экстремистской деятельности», призывы к созданию партизанских отрядов для совершения «экстремистских преступлений», участия в вооруженных формированиях и распространения листовок «с лживой информацией о втягивании Беларуси в СВО» и другие «экстремистские» тексты.

Согласно обвинению, Ефимович и Рукойть «наравне с администраторами» участвовали в руководстве «экстремистским формированием». В частности, они публиковали инструкции действий против нацбезопасности Беларуси, видео и информацию о перемещении военной техники в Беларуси и аудио, содержание которого «направлено на разжигание вражды по национальному признаку».

19 июля Минский областной суд приговорил еще одного участника СБНШ — 17-летнего правнука Якуба Коласа Никиту Бруя — к 3 годам колонии по статье о создании экстремистского формирования (части 1 и 2 статьи 361-1 УК) и реабилитации нацизма (часть 1 статьи 130-1 УК).