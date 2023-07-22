Евгений Пригожин зарегистрировал компанию в деревне в Осиповичском районе; ранее туда прибыли наемники ЧВК «Вагнера»

Евгений Пригожин руководит недавно созданной в Беларуси компанией ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Эти данные журналисты Reform.by нашли в Едином госрегистре юрлиц и ИП Минюста.

Могилевский облисполком зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» с уставным фондом в 200 беларуских рублей несколько дней назад — 19 июля 2023 года. Оно получило УНП 791314882, пишут журналисты.

ООО зарегистрировано в деревне Цель Протасевичского сельсовета в Осиповичском районе. Именно там находится палаточный лагерь, куда прибыли ЧВК «Вагнера».

Основным видом деятельности новой компании заявлено «Управление недвижимым имуществом», пишет Reform.by.

Владелец беларуской компании — российское ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» (1037843002515), а руководитель — Пригожин Евгений Викторович.

Журналисты Reform.by выяснили, что в России действительно есть ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», зарегистрированное в 2003 году. Его гендиректором тоже значится Евгений Пригожин.