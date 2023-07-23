Мужчину, которого в декабре задержали после возвращения из Польши, будут судить по четырем уголовным статьям

Жителя Скиделя Михаила Мекеко, которого задержали в декабре после возвращения из Польши, будут судить по четырем уголовным статьям, такая информация появилась в расписании судебных заседаний.

Мужчину обвиняют в разжигании вражды или розни (часть 1 и часть 3 статьи 130 УК), грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), насилии в отношении должностного лица (часть 2 статьи 366 УК), клевете в отношении Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК). Дело начнет рассматривать 24 июля судья Сенько в Гродненском областном суде.

Правозащитники пишут, что мужчина жил в Польше полтора года и в декабре вернулся в Беларусь. По версии силовиков, в Польше он зарегистрировался в плане «Перамога». Также он писал сообщения с угрозами силовикам.

В июне Михаила Мекеко КГБ добавил в «террористический» список, вместе с активистома Павлом Белоусом и журналистом Дмитрием Семченко.