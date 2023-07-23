На БелАЭС создали батальон специального назначения, который будет охранять станцию и участвовать в боевых действиях

На БелАЭС создали батальон специального назначения, который будет охранять периметр атомной станции, вести боевые действия, выслеживать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы и вооруженные формирования, рассказал командующий внутренними войсками Николай Карпенков «Ашмянскому весніку». На новость обратило внимание издание «Зеркало».

Издание сообщает, что батальон специального назначения был сформирован на базе батальона охраны БелАЭС, который базировался в Островце.

Карпенков рассказал, что батальон спецназа доукомплектован дополнительной спецтехникой и вооружением. По словам командующего внутренними войсками, бойцы будут нести службу в гражданской одежде или в тяжелом обмундировании, «в зависимости от ситуации».

– Уникальность созданных отрядов в системе органов внутренних дел в том, что в повседневной профессиональной деятельности они будут осуществлять силовое прикрытие оперативного состава. Конечно же, они готовы для задержания вооруженных преступников и освобождения заложников. При этом отряды созданы для усиления боевых возможностей и готовы вести боевые действия на современном этапе, выслеживать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные формирования, — рассказал Карпенков.

Издание пишет, что в этом году сформировано пять подразделений специального назначения, предназначенных для силового прикрытия оперативников милиции. Также было принято решение о формировании дополнительных подразделений на опасных направлениях: в приграничье и на стратегических объектах.