В Польше задержали беларуса, который пришел за картой поляка; его обвиняют в подделке свидетельства о рождении

Пограничная служба в Ольштыне задержала беларуса, который, как утверждается, купил поддельное удостоверение о рождении, чтобы получить карту поляка, пишет пограничная служба. Внимание на это обратило издание Most.

Сообщается, что 31-летний беларуса задержали, когда он приехал забирать карту поляка. По его словам, он купил поддельное свидетельство о рождении своей матери за $200. На нём были удалены оригинальные записи и нанесены новые, которые говорили о его польском происхождении.

Утверждается, что ему грозит «штраф или лишение свободы до 5 лет». Под это описание подходит статья 270 УК Польши.