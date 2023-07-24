Провластный телеграм‑канал опубликовал видео с задержанным, который закрасил слово «Жыве» в татуировке «Жыве Беларусь»

Провластный телеграм-канал «Книга ГУ"База"» опубликовал видео с бывшим заключенным, который закрасил слово «Жыве» в татуировке с надписью «Жыве Беларусь».

Ранее канал публиковал видео с задержанным, где тот рассказывал, что недавно освободился из колонии. На камеру мужчина говорит, что в 2010 году поддерживал акции протеста, а татуировку «Жыве Беларусь» сделал в 2012 году. По словам задержанного, его приговорили к 11 годам лишения свободы за вооруженное разбойное нападение.

Мужчина рассказал, что решил свести татуировку, потому что не доверяет «оппозиции». «Больше не буду носить на теле эту татуировку, всех призываю любить свою Родину», говорит он.