Александр Лукашенко подписал изменения в Лесной кодекс, позволяющие лесной охране применять оружие

Александр Лукашенко подписал закон об изменении Лесного кодекса, согласно которому лесная охрана сможет применять силу, спецсредства и оружие. Документ опубликован на национальном правовом портале.
В кодекс добавили статью о порядке применения физической силы, спецсредств и оружия должностными лицами, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны.
Согласно изменениям, лесная охрана может применить силу, спецсредства или оружие в отношении:
В этих случаях должностное лицо не несет ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы, специальных средств и оружия.
Перечень должностных лиц, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны, имеющих право носить, хранить, применять и использовать оружие, определяется органом госуправления по лесному хозяйству по согласованию с МВД.
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