Александр Лукашенко подписал изменения в Лесной кодекс, позволяющие лесной охране применять оружие

Александр Лукашенко подписал закон об изменении Лесного кодекса, согласно которому лесная охрана сможет применять силу, спецсредства и оружие. Документ опубликован на национальном правовом портале.

В кодекс добавили статью о порядке применения физической силы, спецсредств и оружия должностными лицами, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны.

Согласно изменениям, лесная охрана может применить силу, спецсредства или оружие в отношении:

совершающего нападение на него или других людей, подвергая опасности их жизнь или здоровье;

совершающего нападение на объекты государственной лесной охраны;

совершающего действие, направленное на насильственное завладение оружием или спецсредствами должностного лица;

совершившего вышеуказанные действия при попытке скрыться с угрозами применения оружия, взрывчатки и других предметов, которые представляют опасность для жизни или здоровья;

не подчинившегося требованию сдать оружие, взрывчатое вещество, взрывное устройство или другие предметы, применение которых может угрожать жизни или здоровью.

В этих случаях должностное лицо не несет ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы, специальных средств и оружия.

Перечень должностных лиц, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны, имеющих право носить, хранить, применять и использовать оружие, определяется органом госуправления по лесному хозяйству по согласованию с МВД.