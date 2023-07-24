Беларусь экстрадировала активиста Низомиддина Насриддинова в Таджикистан, сообщает таджикская служба «Радио Свобода» («Радио Озоди») со ссылкой на его адвоката.

Брат активиста Саидризо Насриддинов рассказал изданию, что адвокату о факте экстрадиции сообщили в генпрокуратуре Беларуси.

«Адвокат рассказал, что три дня назад он поехал в Гродно к своему подзащитному, однако там ему заявили, что задержанного этапировали в столицу. В Генпрокуратуре в Минске адвокату сообщили об экстрадиции Низомиддина в Таджикистан», — приводит цитату «Радио Озоди».

Официального сообщения об экстрадиции не было.

Силовики задержали оппозиционного активиста Низомиддина Насриддинова при попытке въехать в Беларусь в начале 2023 года. О содержании в гродненском СИЗО стало известно спустя два месяца.

21 февраля генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции Насриддинова в Таджикистан. Власти обвиняют активиста в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и публичном оправдании экстремизма (Статья 307(1) УК РТ). На родине ему грозит до пяти лет лишения свободы.