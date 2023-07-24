Силовики отчитались о задержании двух преподавательниц университетов

Близкий к силовикам телеграм-канал Книга «ГУ "База"» отчитался о задержании преподавательниц университетов.

По утверждению авторов канала, преподавательницы пытались вести «антигосударственную агитацию» и «занимались деструктивом».

Одна из задержанных — преподавательница беларуского языка, кандидатка филологических наук и доцентка кафедры беларуского и русского языков БГЭУ Надежда Старовойтова.

В видео она говорит, что посещала митинги, во время которых выходила на дорогу, зарегистрировалась в плане «Перамога» и была подписана на деструктивные каналы.

Вторая задержанная — преподавательница русского языка в БГУФК, кандидатка филологических наук Наталья Сивицкая. В видео она говорит, что участвовала в протестах.