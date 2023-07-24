ISW опубликовал спутниковые снимки базы ЧВК «Вагнер» под Осиповичами

Институт изучения войны (ISW) опубликовал новые спутниковые снимки базы ЧВК «Вагнер», сделанные 23 июля. На фото видны сотни легковых автомобилей, небольшие грузовики и около 35 фур, посчитали в ISW.

— Силы «Вагнера» в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока и если они не будут перевооружены механизированной техникой. Даже в этом случае они не представляют значимой угрозы для НАТО, — считают эксперты.

На вторые сутки после мятежа ЧВК «Вагнера», пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, что Пригожин «уйдет» в Беларусь. С этого времени в Беларусь прибыло 6 колонн с наемниками. По подсчетам канала «Беларускі Гаюн», их численность может достигать 2 500 человек.







