Суд приговорил ученого Юрия Адамова к трем годам колонии за донаты в «экстремистские» фонды

Минский городской суд приговорил ученого Юрия Абрамова к трем годам колонии по статье о финасировании экстремистской деятельности (статья 361-2 УК), пишет правозащитный центр «Вясна». Приговор вынесла судья Дина Кучук.

Про задержание ученого стало известно в марте 2023 года. До суда он находился в СИЗО на Володарского. Как пишет «Вясна», провластные СМИ сообщали о том, что Юрий Адамов был задержан за 24 доната в BYSOL и By_Help на сумму в 1590 долларов.

Адамов — участник беларуского сообщества за свободное программное обеспечение и один из создателей научно-популярного самиздата Pamylka.