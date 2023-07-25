Российские школы приняли участие в фейковой акции беларуского художника, признав его «героем России»

Беларуский художник Владислав Бохан разослал российским школам сообщение с призывом поучаствовать в фейковой акции о «присвоении ему звания "героя России"», рассказал он в своем телеграм-канале.

Учителя из школ Смоленской области сфотографировались с портретом Бохана и плакатами «В вас верит вся Россия» и «Владислав — наш герой».

«И на примере моей акции вы можете наблюдать, как легко создать невольникам героя. Всего лишь сказать, что я герой с важным лицом такой вот и вуаля! Элементарные жесты рук. А многие ли, кто поддерживает того или иного лидера или "героя" может обосновать себе, почему же так?», — объясняет художник смысл акции.

В рассылке школам он указал, что если те не поучаствуют в акции, то должны предоставить записку на имя главы областной администрации. В какое количество школ Бохан разослал запрос, он не уточнил.

В феврале Бохан разыграл беларуских учителей — он разослал в школы письмо с предложением поучаствовать в конкурсе стихов «Ваша честь зовется верность».

Акционист предложил школам поучаствовать в конкурсе с перефразированным девизом СС

Тогда фейковом конкурсе поучаствовала как минимум одна школа из Хойников. Администрация школы прислала акционисту видеопрезентацию стихотворения «Верность отчизне». На видео школьник читал стихотворение, посвященное силовикам.