Российские школы приняли участие в фейковой акции беларуского художника, признав его «героем России»

Беларуский художник Владислав Бохан разослал российским школам сообщение с призывом поучаствовать в фейковой акции о «присвоении ему звания "героя России"», рассказал он в своем телеграм-канале.
Учителя из школ Смоленской области сфотографировались с портретом Бохана и плакатами «В вас верит вся Россия» и «Владислав — наш герой».
«И на примере моей акции вы можете наблюдать, как легко создать невольникам героя. Всего лишь сказать, что я герой с важным лицом такой вот и вуаля! Элементарные жесты рук. А многие ли, кто поддерживает того или иного лидера или "героя" может обосновать себе, почему же так?», — объясняет художник смысл акции.
В рассылке школам он указал, что если те не поучаствуют в акции, то должны предоставить записку на имя главы областной администрации. В какое количество школ Бохан разослал запрос, он не уточнил.
В феврале Бохан разыграл беларуских учителей — он разослал в школы письмо с предложением поучаствовать в конкурсе стихов «Ваша честь зовется верность».
Тогда фейковом конкурсе поучаствовала как минимум одна школа из Хойников. Администрация школы прислала акционисту видеопрезентацию стихотворения «Верность отчизне». На видео школьник читал стихотворение, посвященное силовикам.