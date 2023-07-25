Мининформ включил медиа «План Б» в список «экстремистских материалов»

Мининформ включил соцсети медиа «План Б» в список «экстремистских материалов», следует из обновленного перечня на сайте ведомства.

Кроме него в список вошли телеграм-каналы «Аб'яднанне сваякоў і колішніх палітвязняў», «Рыцарские истории», «Беларусы ў Вільні», «Білорусько-Український спостерігач», чат «Кіеўскі двіж» и другие.

Медиа «План Б» начало свою работу в июне. Его главной редакторкой стала бывшая сотрудница TUT.by, объявленная в розыск, Ольга Лойко. На момент написания новости на телеграм-канал «Плана Б» подписаны 4 642 пользователей.