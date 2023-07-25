Осужденному на 8 лет колонии участнику чата, где «обсуждался поджог "Табакерок"», добавили еще полтора года лишения свободы

Осужденного на 8 лет колонии усиленного режима Евгения Пропольского приговорили к еще полутора годам лишения свободы по статье о неподчинении администрации колонии (статья 411 УК), пишет «Вясна».

Приговор по этому делу вынесли в мае, но о его результатах стало известно только сейчас. В конце мая Пропольского этапировали в мозырскую колонию № 20, пишут правозащитники.

В бобруйской колонии осужденный не менее 130 суток провел в ШИЗО, утверждает «Вясна». Основанием для возбуждения уголовного дела о неподчинении стало то, что он «лежал на полу в ШИЗО» и то что он «не поздоровался с представителем администрации учреждения».

19 июля 2021 Евгения Пропольского приговорили к 8 годам колонии усиленного режима по статьям о приготовлении к массовым беспорядкам и умышленному уничтожению имущества (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК).

Фигурантов «дела участников чата», по которому проходил Пропольский, обвинили в приготовлении к участию в массовых беспорядках за сообщения в телеграм-чате «радикальной направленности». По словам прокурора, обвиняемые «состояли в сообществах оппозиционного и протестного характера, выражали свою готовность к открытому сопротивлению, в том числе вооруженному, с представителями правоохранительных органов».

Их также обвинили в приготовлении поджога «Табакерки». По версии следствия, пришедшие на встречу 29 сентября собирались поджечь три киоска. План поджога, утверждало обвинение, они обсуждали в телеграм-чате.