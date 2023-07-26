«Евроопт» убрал популярного блогера из рекламы школьных товаров после жалоб провластной активистки Ольги Бондаревой
«Евроопт» убрал популярного блогера из рекламы школьных товаров после жалоб провластной активистки Ольги Бондаревой
26 июля 2023, 10:07
 
 
 
 
 

«Евроопт» убрал фотографии популярного блогера Дим Димыча с сайта школьных товаров после жалоб провластной активистки Ольги Бондаревой, пишет «Зеркало».

Бондарева написала жалобы в МВД, МАРТ, Министерство образования, а также обращение к генеральному директору ООО «Евроторг» , обвинив блогера в «пропаганде ЛГБТ». Сейчас на обновленном сайте со школьными товарами «Евроопта» фотографии Дим Димыча больше нет. Недоступно и рекламное видео с участием блогера, опубликованное 24 июля в канале компании в TikTok.

Бондарева осталась недовольна результатом, указав на то, что фотографии блогера остались в инстаграме и телеграме сети «Евроопт».

Дим Димыч — популярный беларуский блогер, с почти 2 миллионами подписчиков в Tik Tok и 4,5 миллионами в YouTube.

     
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