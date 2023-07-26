«Евроопт» убрал популярного блогера из рекламы школьных товаров после жалоб провластной активистки Ольги Бондаревой

«Евроопт» убрал фотографии популярного блогера Дим Димыча с сайта школьных товаров после жалоб провластной активистки Ольги Бондаревой, пишет «Зеркало».

Бондарева написала жалобы в МВД, МАРТ, Министерство образования, а также обращение к генеральному директору ООО «Евроторг» , обвинив блогера в «пропаганде ЛГБТ». Сейчас на обновленном сайте со школьными товарами «Евроопта» фотографии Дим Димыча больше нет. Недоступно и рекламное видео с участием блогера, опубликованное 24 июля в канале компании в TikTok.

Бондарева осталась недовольна результатом, указав на то, что фотографии блогера остались в инстаграме и телеграме сети «Евроопт».

Дим Димыч — популярный беларуский блогер, с почти 2 миллионами подписчиков в Tik Tok и 4,5 миллионами в YouTube.