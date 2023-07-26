В Бресте ГУБОПиК задержал, а после отпустил под подписку о невыезде шахматиста Дмитрия Буланова

В Бресте задержали шахматиста, мастера ФИДЕ Дмитрия Буланова. Ролик с беларусом опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «Первый рубеж».

На видео Буланов рассказывает, что является профессиональным шахматистом и входит в 30-ку лучших. «Задержан сотрудниками ГУБОПиК, участвовал в акциях 2020 года, участвовал в пересылке "экстремистских материалов" и был зарегистрирован в плане "Перамога"», рассказал беларус.

Буланов — один из участников команды «Свободные шахматисты Беларуси». Авторы поста утверждают, что ГУБОП заполучил полный доступ к закрытому чату шахматистов. Самого Буланова отпустили под подписку о невыезде после трех дней ареста. В чем обвиняют шахматиста и заведено ли на него уголовное дело — неизвестно.

В сентябре 2021 года «Свободные шахматисты Беларуси» стали победителем турнира в первом дивизионе бундеслиги.