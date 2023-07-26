ЧВК «Вагнера» в Беларуси возглавляет 46‑летний Сергей Чубко, воевавший в Сирии и Ливии

19 июля руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что Сергей «Пионер» становится «старшим по направлению Беларуси». Ресурс All eyes on Wagner установил, что «Пионер» — 46-летний Сергей Чубко.

Журналисты «Нашай Нівы» узнали, что Чубко родом из Черновцов. После распада Советского союза, семья Чубко переехала в Новороссийск. В 1994 году россиянин пошел служить по контракту в армию, воевал в Чечне.

В 2002 году Чубко разорвал контракт и перешел работать в частную охранную компанию. К ЧВК «Вагнера» Чубко присоединился в январе 2017 года. После этого он воевал в Сирии, Ливии и ЦАР.

19 июля канал «Разгрузка Вагнера», связанный с «ЧВК Вагнера», опубликовал видео, на котором Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин приветствуют приехавших в Беларусь наемников. Чубко приехал в июле вместе с остальными колоннами ЧВК «Вагнера».